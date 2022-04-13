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Палестинский подросток погиб при столкновениях с военными Израиля

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Столкновение с участием вооруженных сил Израиля произошло в районе Хусан к западу от Вифлеема. В результате перестрелки погиб 14-летний палестинец. Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в информационном агентстве Ma’an News.

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«Кусай Фуад Хамамра (14 лет) их города Хусан <...> был убит сегодня вечером, десятки людей получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими», — говорится в публикации.

По словам мэра Мухаммада Сабатина, после того, как солдаты застрелили подростка, его тело накрыли черным мешком. Он также добавил, что, помимо огнестрельного оружия, израильская армия применяла слезоточивый газ.

Ранее, 4 апреля стало известно о 19 пострадавших палестинцах, которые получили ранения в ходе вооруженное противостояние с ВС Израиля в одном из районов Восточного Иерусалима.

За день до этого власти Израиля сообщили об усилении потенциала армии и полиции в стране из-за повышенной террористической угрозы.

2 апреля стало известно, что израильские военные ликвидировали трех предполагаемых террористов между Дженином и Тулькармом на Западном берегу реки Иордан. Палестинские боевики были убиты в ходе перестрелки с пограничниками при попытке задержания.

Согласно версии израильской стороны, погибшие в прошлом уже совершили одно вооруженное нападение недалеко от города Тулькарм и с тех пор находились под пристальным наблюдением ШАБАК.

31 марта армия обороны Израиля сообщила о переброске дополнительных военных формирований на Западный берег реки Иордан для урегулирования ситуации после серии терактов.

29 марта сообщалось, что четыре человека убиты и один тяжело ранен в результате стрельбы в израильском городе Бней-Брак.

Издание The Times of Israel тогда отмечало, что в Израиле в ходе терактов погибли уже как минимум 11 человек за последнюю неделю.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая 2021 года. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

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