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Банковские карты привязывают к криптокошелькам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Компания Tangem разработала технологию, позволяющую платить за товары и услуги обычными банковскими картами, списывая средства напрямую с криптокошельков. Это следует из патента, выданного этой организации ведомством по патентам и товарным знакам США («Известия» ознакомились с документом).

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Суть инновации в том, что в момент проведения платежа через POS-терминал выпустивший карту банк обменивает «монеты» из криптокошелька клиента на традиционную (фиатную) валюту и переводит ее торговой точке через платежную систему Visa или MasterCard. То есть с помощью карточки покупатель рассчитывается обычными деньгами, но используя криптокошелек.

В теории предложенная схема может быть привлекательна для россиян — пополнять карты зарубежных банков через SWIFT долго и дорого, а платежи проходят не всегда, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Кроме того, такой кошелек нельзя заблокировать — например, если пользователь или его страна оказались под санкциями, пояснили в Tangem.

На законодательном уровне в РФ ограничивается использование криптоденег в качестве средства платежа, однако допускается хранение цифровых монет и проведение обменных операций в инвестиционных целях, напомнил руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

«Появление подобной технологии позволит производить платежные операции без нарушения закона, поскольку получается, что обменную операцию будет брать на себя банк, а клиент будет уже рассчитываться так называемой фиатной валютой», — пояснил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Заменная монета: банковские карты привязывают к криптовалюте

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