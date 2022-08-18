FT узнала о призывах в ЕС к Норвегии снизить цену на экспортируемый газ

Руководители нефтегазовых компаний в Евросоюзе полагают, что Норвегии следует согласиться поставлять газ по цене ниже рыночной, написала 18 августа газета Financial Times.

Как отмечается в статье, на Норвегию приходится около четверти поставок газа в европейские государства. Правительство страны в мае прогнозировало, что доходы от нефти и газа в этом году составят €100 млрд. В 2021 году прибыль была менее €30 млрд.

«Какими бы прекрасными ни казались нефтегазовые доходы Норвегии, стратегическим интересам страны не соответствует то, что ее соседи впадут в глубокую рецессию», — уточняется в тексте.

По мнению экономиста Аслака Берга, несмотря на то что любое снижение цены может быть трудно воспринято с политической точки зрения, в Осло заинтересованы в том, чтобы внести свой вклад в стабильную европейскую экономику.

«Вариант, который может иметь смысл для обеих сторон, предполагает заключение долгосрочных контрактов по ценам, значительно более низким, чем сегодняшняя спотовая цена, но значительно превышающим средний исторический уровень», — считает Берг.

Как рассказали ранее, 17 августа, «Известиям» в Фонде национальной энергетической безопасности, грядущий отопительный сезон для Европы может оказаться примерно на €210 млрд дороже, чем в прошлом году. Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал, что в прошлом отопительном сезоне ЕС использовал 250 млрд куб. м газа на сумму около €290 млрд. Предполагается, что теперь будет израсходовано не менее 200 млрд куб. м газа, стоимость которых при нынешних котировках составляет более €500 млрд.

В то же время ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова подтвердила, что в Евросоюзе летом выросли в цене почти все энергоресурсы. Кроме того, она отметила, что Еврокомиссия рекомендовала заменять российский трубопроводный газ ресурсом из Норвегии, Алжира, Катара, Египта и Азербайджана, однако объемы энергоресурса, сравнимые с российскими, ни одна из этих стран поставить не может.

Также президент американской консалтинговой фирмы Lipow Oil Associates Энди Липау 17 августа заявил, что цены на природный газ в Европе примерно в семь раз выше, чем в США. Так, цены на природный газ в Европе торгуются на уровне, эквивалентном примерно $70 за 1 тыс. куб. м.