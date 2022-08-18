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Два подмосковных села лишились воды из-за Совхоза имени Ленина

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Два подмосковных села, расположенных недалеко от Совхоза имени Ленина, оказались обезвожены из-за решения управляющей компании, сообщает источник «Известий».

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Сообщается, что жители населенных пунктов Слобода и Беседы, которых в сумме насчитывается около 2 тыс. человек, уже несколько дней лишены водоснабжения по решению управляющей компании — Совхоза имени Ленина.

Жители сообщают, что вода появляется только ночью в небольших количествах и за это время жителям приходится успевать набирать воду во все кастрюли и емкости, которые у них имеются.

Как рассказали в администрации, куда обратились жители обезвоженных сел, о проблеме они в курсе, но, к сожалению, сделать со своей стороны они ничего не могут и просят обращаться с этим вопросом в водоканал.

«Водоканал сказал, что будем выяснять, это водокачка не наша, а принадлежит Совхозу имени Ленина», — рассказала одна из жительниц села.

Известно, что Совхоз имени Ленина заключил договор с Видновской ресурсоснабжающей организацией на оказание коммунальных услуг гражданам, проживающим в этих населенных пунктах.

«Совхоз ничего не отключил. Он дает сейчас в деревню Слобода объем воды в три раза больше, чем положено по нормативам, по лимитам. Сегодня мы открыли воду, но 1 сентября, если администрация ни хрена делать не будет, мы не будем ее закрывать, мы просто опять ограничим лимитом. Что такое лимит, знаете?» — прокомментировал ситуацию директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Согласно имеющимся документам, на деревню Слобода в текущем месяце полагается суммарный расход в 4,5 тыс. куб. м, а на село Беседы — 2,5 тыс. куб. м, однако действительный расход воды значительно выходит за эти лимиты, так как они соответствуют договору, заключенному в 2013 году. С того момента население каждого из населенных пунктов увеличилось примерно в два раза, однако лимиты не подверглись корректировке.

«Даже в этих условиях ПТО ГХ (ресурсоснабжающая организация) по-прежнему выполняет свои обязательства в том, что касается снабжения водой населения. По каким причинам Павел Николаевич вот такую ситуацию создает, мне непонятно. То есть он сам решил, сам отключил, при этом получая своевременную оплату. Для меня это большая загадка», — пояснил главный эксперт администрации городского округа Ленинский Роман Щеглов.

Ранее, 17 августа, коммерческий директор ГК «Росводоканал» Александр Запруднов заявил «Известиям» о том, что поставщик ЖКУ может отключить водоотведение за неуплату в течение двух месяцев. По его словам, в многоквартирных жилых домах отключать водоснабжение нельзя по законодательству. Поэтому используются специальные индивидуальные устройства для ограничения услуги водоотведения.

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