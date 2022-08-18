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Актер Энтони Хопкинс выпустит основанную на своих ролях коллекцию NFT

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Фото: Global Look Press/Armando Gallo
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Актер, лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс объявил о выпуске коллекции NFT, образы которой основаны на его самых известных персонажах. В частности, работы связаны с ролями Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят» и Одина в трех фильмах Marvel «Тор».

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На аукцион будут выставлены 10 NFT, посвященные отдельным персонажам, причем их покупатели получат принт работы с автографом актера, каталог его художественных произведений Dreamscapes (тоже с подписью) и приглашение на групповую интернет-беседу с Хопкинсом. Также выпустят 1000 более дешевых NFT, среди обладателей которых будут случайным образом выбраны получатели подписанного каталога и приглашений в чат.

Однако, как полагают эксперты, самая ожесточенная борьба развернется за единственный анимированный NFT, объединяющий все 10 персонажей. Помимо подписанных принта и книги покупателям обещана живая встреча с Хопкинсом.

По мнению основателя сообщества цифровых авторов #Rassvet и NFT Academy Ольги Дворецкой, эта коллекция ориентирована в первую очередь на фанатов актера, но может стать пробным камнем для индустрии в целом.

«Сегодня Энтони не первый актер, кто использует информационное поле NFT для развития собственной популярности. Самым успешным кейсом стало сотрудничество Yuga Labs и ряда селебрити. Хопкинс уже не первый раз замечен в сотрудничестве с NFT-площадкой OpenSea. Данный эксперимент будет интересен с точки зрения общения с фанатами актера, а также исследования спроса на подобный вид NFT. И если он будет удачным, вполне логично ждать площадок для короткометражных фильмов или выход на рынок продуктов от крупных студий, таких как упомянутый Marvel» — отметила эксперт.

10 августа сообщалось, что голливудский актер Джим Керри выпустил анимированное видео Goon In Moonlight с NFT-токеном. Объект размещен на аукционной платформе SuperRare, минимальная цена произведения — $50 тыс. Видео представляет собой постепенно проявляющуюся картинку — поначалу кажется, что это девушка, заслоняющая изящно рукой лунный свет, но в итоге оказывается, что изображен монстр. За кадром звучит голос Джима Керри, читающего поэтичный текст, а также бэк-вокал его дочери Джейн Керри.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, работа Джима Керри не представляет особой художественной ценности, но обладает безусловной привлекательностью для его поклонников.

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