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Историк счел положительным назначение в Херсоне и Запорожье руководителей из РФ

Историк Шаповалов рассказал о преимуществах назначения на руководящие должности в Херсоне и Запорожье российских специалистов
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Фото: РИА Новости
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Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в четверг, 18 августа, рассказал «Известиям», почему назначение российских специалистов на руководящие должности в Херсонской и Запорожской областях — это положительная тенденция.

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Специалист рассказал о прошедших назначениях, Так, назначен первый заместитель главы областной администрации по безопасности Алексей Катериничев, который имеет большой опыт работы в системе ФСБ и в пограничной службе. Заместителем председателя правительства — министром промышленности Херсонской области назначен Семен Машкауцан, который до этого был руководителем департамента в Минпромторге, а министром финансов — Евгений Немтинов, который работал в системе управления Крыма.

Зампред правительства Запорожской области — Алексей Лысов — известен как человек, имеющий большой опыт работы в органах власти на региональном уровне — в Вологодской области и на федеральном — в администрации президента, подчеркнул Шаповалов.

Замминистра труда Евгений Маркелов, в свою очередь, имеет опыт работы на региональном уровне в Краснодарском крае, а руководитель избирательной комиссии Галина Катющенко имеет колоссальный опыт работы на Украине, входила в состав партийных органов, занималась избирательными процессами.

Шаповалов заметил, что два назначенца — это выходцы из программ подготовки кадров, которые реализуются в России в настоящее время. Так, Машкауцан — выпускник «Школы губернаторов», многие выпускники которой уже лучшим образом заявили о себе. Лысов — победитель конкурса «Лидеры России» — кузницы управленческих кадров в РФ.

Таким образом, эти назначения продолжают сложившуюся в России практику назначений победителей конкурсов.

«Это, с одной стороны, мощный социальный лифт и резерв ротаций управленческих кадров и это в то же время показатель качества. Выпускники данных программ в настоящее время самым лучшим образом показывают свои знания и компетенции на руководящих должностях в России. Назначения логичны, так как те задачи, которые стоят перед органами власти Запорожской и Херсонской областей серьезны. Сюда входят и восстановительные работы, и развитие экономической, социальной сфер, культуры. Ну и важным является переход на российские системы правовых норм, принятых в России, и, конечно, подготовка референдумов», — рассказал Шаповалов.

Кандидат наук также отметил, что Запорожская и Херсонская области в настоящее время взяли курс на подготовку к референдуму по вхождению в состав России. Назначенные чиновники же будут заниматься этой задачей.

«Значительный опыт работы назначенных кадров демонстрирует высокий уровень значимости для России тех вопросов, которые предстоит решать сейчас администрации. Это сигнал, что Россия своих не бросает, это должно придать импульс для процессов, которые будут происходить в регионе», — заключил Шаповалов.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. Власть в регионе временно возложена на военно-гражданскую администрацию (ВГА). Также к Херсонщине планируется присоединить освобожденные территории соседней Николаевской области.

В начале мая замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов исключил возвращение Херсонщины обратно под контроль Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима.

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