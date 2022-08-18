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РФ направила Эстонии ноту протеста из-за сноса танка-памятника Т-34
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РФ направила Эстонии ноту протеста из-за сноса танка-памятника Т-34

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Фото: TASS/IMAGO/Tairo Lutter
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Россия направила ноту протеста в эстонское министерство иностранных дел из-за сноса монумента танку Т-34, сказано на сайте МИД РФ в четверг, 18 августа.

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«В этой связи направили соответствующую ноту протеста в МИД Эстонии», — приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента информации и печати МИД России Ивана Нечаева.

Кроме того, он напомнил, что в общей сложности за последнее время в Эстонии демонтировали порядка 15 мемориалов СССР.

«Эстонские горе-политики объявили курс на тотальную ликвидацию всего мемориального наследия советского периода», — высказался Нечаев.

16 августа эстонская телерадиокомпания ERR сообщила о том, что демонтированный с постамента в Нарве советский танк-памятник Т-34 перевезен в Эстонский военный музей в Виймси. На демонтаж танка ушло около трех часов. Из-за опасений протестов жителей полиция ввела комендантский час вблизи памятника: дороги были закрыты для транспорта и пешеходов.

Общественники русскоязычной Нарвы во вторник попытались помешать снятию танка, в итоге были задержаны восемь человек. Активисты призывали других граждан к противостоянию с правоохранителями.

3 августа более 100 жителей Нарвы собрались возле монумента для защиты от сноса. Позднее городские власти назвали информацию о демонтаже танка не соответствующей действительности. Однако 16 августа памятник демонтировали.

Танк Т-34 в Нарве посвящен советским воинам-освободителям времен Великой Отечественной войны. Нарва — третий по величине город Эстонии после Таллина и Тарту. Его население — около 60 тыс. человек, где более 95% жителей считают родным языком русский.

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