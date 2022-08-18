В Петербурге арестовали открывшего стрельбу из обреза в центре города

Суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу из обреза в центре Петербурга. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Воробьева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Злоумышленник будет находиться под стражей до 14 октября.

Инцидент произошел 15 августа. Мужчина совершил не менее одного выстрела из обреза длиной 480 мм в Юсуповском саду в центре города. Отмечается, что этим Воробьев создал реальную угрозу здоровью и безопасности людей.

15 августа мужчина открыл стрельбу с крыши жилого дома в подмосковном Одинцово. В полицию обратились местные жители, услышавшие выстрелы. Правоохранители задержали злоумышленника, у него при себе был пневматический пистолет.