В Подмосковье мужчина открыл стрельбу из пневматики с крыши дома
Мужчина открыл стрельбу из пневматики с крыши жилого дома в подмосковном Одинцово. Инцидент произошел ночью 15 августа, информация об этом поступила «Известиям».
ЧП произошло на улице Сколковской. В полицию обратились местные жители, услышавшие выстрелы.
Правоохранители задержали злоумышленника, у него при себе был пневматический пистолет.
Мужчине может грозить административный арест на срок до 15 суток.
В ночь на 9 августа в Кургане мужчина начал стрелять из охотничьего ружья из окна по прохожим. В результате двое пострадали.