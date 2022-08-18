Реклама
Прямой эфир
Армия
Три МиГ-31 с ракетами «Кинжал» перебазированы в Калининградскую область
Мир
МИД России раскритиковал предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС
Мир
В Латвии уничтожат один из последних памятников Ленину
Туризм
В Эстонии вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в страну для россиян
Мир
В бундестаге призвали Берлин сделать всё для возвращения турбины для СП в Россию
Мир
Подразделения ДНР взяли важную высоту на авдеевском направлении
Мир
В ЕК заявили о продолжении выдачи шенгенских виз россиянам по гумсоображениям
Экономика
Международные резервы России за неделю выросли на $5,8 млрд
Мир
Пожары в Европе уничтожили не менее 700 тыс. га леса
Мир
Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест
Мир
МИД РФ счел возможным отказ Евросоюза выдавать Шенген россиянам
Общество
Глава МЧС Куренков оценил ситуацию с пожарами в Рязанской области

На заводе «Москвич» обнаружены Renault Logan и Sandero с другим дизайном

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве на территории бывшего завода Renault, ныне переименованного в АО «Москвич», обнаружены закамуфлированные прототипы седана Logan и хэтчбека Sandero третьего поколения. Это говорит о том, что для России готовились уникальные версии моделей, которые отличались от зарубежных. Об этом 18 августа сообщил портал Autonews.ru.

Выход — платный: Renault потерял €2,3 млрд после ухода из России
Мировые продажи автомобилей концерна упали на 12%

Утверждается, что на фото обнаруженных машин хорошо видно двухъярусную переднюю оптику, высоко расположенные решетки радиатора и другие по форме бамперы — ничего подобного ни у румынских Dacia Logan/Sandero, не у турецкой разновидности Renault Taliant не было.

Кроме того, на одном из прототипов — а всего на площадке, по данным портала, не менее 10 машин — можно разглядеть пластиковые накладки на колесных арках. Возможно, это внедорожные версии Renault Sandero Stepway.

Факт обнаружения этих автомобилей на территории «Москвича» не должен давать ложных надежд: компания Renault покинула Россию, подчеркивает портал.

Дебют новых Logan и Sandero для России должен был состоятся весной-летом 2022 года, а сборка планировалась в Тольятти.

Информация о новинках держалась в тайне, однако запуск машин в производство помог бы АвтоВАЗу освоить новую модульную платформу CMF-B.

10 августа стало известно, что российские дилеры автомобилей Renault начали получать оригинальные запчасти через «дочку» АвтоВАЗа — «Лада-Имидж». О том, что АвтоВАЗ займется сервисным обслуживанием Renault в России после ухода французской марки, стало известно еще 16 мая.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022