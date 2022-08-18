На заводе «Москвич» обнаружены Renault Logan и Sandero с другим дизайном
В Москве на территории бывшего завода Renault, ныне переименованного в АО «Москвич», обнаружены закамуфлированные прототипы седана Logan и хэтчбека Sandero третьего поколения. Это говорит о том, что для России готовились уникальные версии моделей, которые отличались от зарубежных. Об этом 18 августа сообщил портал Autonews.ru.
Утверждается, что на фото обнаруженных машин хорошо видно двухъярусную переднюю оптику, высоко расположенные решетки радиатора и другие по форме бамперы — ничего подобного ни у румынских Dacia Logan/Sandero, не у турецкой разновидности Renault Taliant не было.
Кроме того, на одном из прототипов — а всего на площадке, по данным портала, не менее 10 машин — можно разглядеть пластиковые накладки на колесных арках. Возможно, это внедорожные версии Renault Sandero Stepway.
Факт обнаружения этих автомобилей на территории «Москвича» не должен давать ложных надежд: компания Renault покинула Россию, подчеркивает портал.
Дебют новых Logan и Sandero для России должен был состоятся весной-летом 2022 года, а сборка планировалась в Тольятти.
Информация о новинках держалась в тайне, однако запуск машин в производство помог бы АвтоВАЗу освоить новую модульную платформу CMF-B.
10 августа стало известно, что российские дилеры автомобилей Renault начали получать оригинальные запчасти через «дочку» АвтоВАЗа — «Лада-Имидж». О том, что АвтоВАЗ займется сервисным обслуживанием Renault в России после ухода французской марки, стало известно еще 16 мая.