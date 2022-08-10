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Дилеры Renault начали получать запчасти через «дочку» «АвтоВАЗа»

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Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
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Российские дилеры автомобилей Renault начали получать оригинальные запчасти через «дочку» «АвтоВАЗа» — дистрибьютора запчастей «Лада-Имидж». Об этом «Известиям» в среду, 10 августа, рассказали два менеджера дилеров французской марки в России.

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Информацию также подтвердили во Fresh Auto, «Автомире», «БН-Моторс» и крупнейшем дилере бренда в РФ — компании «ТрансТехСервис».

«Мы начали получать запчасти Renault через «Лада-Имидж». Речь не про абсолютно всех дилеров бренда в России, ведь все дилеры сами для себя принимают решения, как действовать дальше. Не все дилеры еще подписали договора с «Лада-Имидж», — рассказал один из источников.

Он уточнил, что список запчастей неполный: «какие-то есть, каких-то нет». На ситуацию влияет не только уход бренда с российского рынка, но и перебои в логистике, которые начались еще в 2020 году, а также кризис в отрасли полупроводников — электронные компоненты в дефиците.

О том, что «АвтоВАЗ» займется сервисным обслуживанием машин Renault в России после ухода французской марки, стало известно еще 16 мая. Об этом сообщил Минпромторг одновременно с заявлением о передаче активов Renault (доли в «АвтоВАЗе» и собственного завода марки в Москве) институту НАМИ и правительству Москвы.

Перезаключение договоров дилеров на обслуживание началось примерно в конце июня, сообщил источник «Известий» в одном из дилеров. Они получили право использовать товарный знак Renault еще три года — до истечения гарантии на новые автомобили.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Имидж» и всё: дилеры Renault начали получать запчасти через «дочку» «АвтоВАЗа»

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