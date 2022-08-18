Президента Чехии госпитализировали для медосмотра
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь для планового медосмотра, сообщает CTK со ссылкой на пресс-секретаря Иржи Овчачек в четверг, 18 августа
Он добавил, что сейчас Земан в отпуске, который заканчивается на этой неделе. С понедельника у президента назначены встречи, в том числе с премьер-министром Чехии.
Ранее, 21 июля, стало известно президент США Джо Байден заразился коронавирусом. Однако спустя сутки после лечения политик стал чувствовать себя лучше.