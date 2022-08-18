ФСБ показала кадры задержания членов ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала 18 августа кадры задержания членов террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ).

Всего задержали восемь членов этой ячейки в разных городах России — в Красноярске, Москве и Новосибирске.

При задержании у них были изъяты средства связи, электронные носители информации и банковские карты.

Известно, что задержанные осуществляли финансирование террористической структуры, действующей в Сирии, а также призывали к совершению преступлений террористического характера на территории страны. В отношении членов терорганизации возбуждены уголовные дела.

14 июля в ФСБ РФ сообщили, что в пяти регионах России были задержаны пособники запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», собиравшие деньги для ячейки под видом благотворительности. Задержания прошли в Кабардино-Балкарской Республике, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областях.

Известно, что по указанию террористической организации задержанные создали сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела.