Верховный суд потребовал реже заключать обвиняемых под стражу

Верховный суд РФ (ВС РФ) требует более широкого применения мер пресечения, которые не связаны с заключением под стражу. Как отметил 18 апреля глава высшей судебной инстанции Вячеслав Лебедев, в этом на сегодняшний день заключается правовая позиция ВС РФ.

Выступая на XVII Совещании председателей верховных судов государств — членов ШОС в Душанбе, Лебедев напомнил, что численность арестованных по решению суда в России снизилась в четыре раза по сравнению с тем периодом, когда аресты избирались прокурорами.

Среди таких случаев, к примеру, лица, страдающие наркоманией, которые изъявили желание добровольно пройти курс лечения, в связи с чем эти обвиняемые могут получить отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы.

«По истечении установленного срока в зависимости от результатов лечения такие лица могут быть освобождены от наказания. Тем самым созданы дополнительные возможности социальной адаптации этой категории лиц», — цитирует Лебедева РАПСИ.

Он уточнил, что речь идет о впервые осужденных за преступления небольшой тяжести в сфере незаконного оборота наркотиков.

Также глава Верховного суда заметил, что по делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности, в 2021 году суды прекратили уголовное преследование в отношении 33% обвиняемых, а наказание в виде лишения свободы было назначено только 9% осужденных.

11 июля сообщалось, что в суде Владивостока изменили меру пресечения местной жительнице, которую обвиняют в осквернении памятника советскому разведчику Рихарду Зорге. Изначально суд приговорил нарушительницу к заключению под стражу, но впоследствии распорядился отпустить ее под домашний арест.

Как отмечал Лебедев еще в декабре 2019 года, суды в России стали чаще отказывать следователям в аресте обвиняемых, а общее число заключенных в стране вообще уменьшилось вдвое с 1999 года. Так, в исправительных учреждениях России и СИЗО на ноябрь 2019 года по сравнению с 1999 годом находилось почти вдвое меньше заключенных — 530 тыс. против 1,06 млн человек. Причем, по словам председателя ВС РФ, эта тенденция продолжается.