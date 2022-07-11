Обвиняемую в порче памятника Зорге отпустили из-под стражи

В суде Владивостока изменили меру пресечения местной жительнице, которую обвиняют в осквернении памятника советскому разведчику Рихарду Зорге. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе городской прокуратуры.

Изначально суд приговорил нарушительницу к заключению под стражу, но впоследствии распорядился отпустить ее под домашний арест.

Ранее, 17 мая, дело о порче мемориала разведчику Зорге было переквалифицировано с вандализма на статью об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. Если первоначальная статья была небольшой тяжести, то новая уже средней тяжести.

Между тем, источник в правоохранительных органах отметил, что женщина выбрала «первый попавшийся памятник» и «вообще не знает, кто такой Зорге».

16 мая 39-летняя жительница Владивостока была арестована судом на месяц и 25 суток в рамках уголовного дела по осквернению памятника советскому разведчику Рихарду Зорге. Монумент был облит красной краской 10 мая. Днем позже силами приморского отделения партии «Единая Россия» и добровольцев облик памятника был восстановлен.

Разведчик Рихард Зорге вступил добровольцем в немецкую армию в 1914 году и принял участие в Первой мировой войне.

По заданию советской военной разведки германский коммунист Рихард Зорге прибыл в Японию в 1933 году и создал крайне эффективную сеть сбора информации. Он пользовался полным доверием посольства гитлеровской Германии в Токио, сумел наладить получение секретных сведений из высших кругов японского руководства.

Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов он был приговорен к смертной казни через повешение, которая была проведена 7 ноября 1944 года. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.