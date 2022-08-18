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Врач назвала облегчающую течение беременности ягоду

Врач Соломатина отметила, что морошка помогает беременным в вынашивании ребенка
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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Ягода морошка обладает многими полезными свойствами и помогает беременным в вынашивании ребенка. Об этом 17 августа рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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«Морошка помогает сбросить лишний вес, поэтому ее любят употреблять во время диет. Более того, ягода считается одним из главных источников токоферолов — веществ, которые помогают организму женщины выносить и родить ребенка. Поэтому дамам этот продукт крайне необходим», — рассказала она «Вечерней Москве».

Диетолог отметила, что морошка помогает бороться с авитаминозом и гиповитаминозом. Она насыщена полезной клетчаткой, которая избавляет организм от излишней жидкости и токсинов.

«Это прежде всего противомикробное средство обладает спазматическим действием. В морошке очень высокое содержание провитамина А — в два раза больше, чем в моркови», — добавила эксперт.

При этом морошка не несет в себе никакого потенциального вреда, хотя людям с гастритом и повышенной кислотностью в организме не стоит употреблять ее слишком много. Также всегда надо помнить о возможной аллергической реакции.

4 августа нутрициолог Анна Шутова рассказала, какую самую полезную ягоду можно вырастить в огороде. Ею оказался крыжовник, который представляет особую ценность благодаря высокому содержанию витамина C.

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