Минимум четыре человека ранены в результате стрельбы в Филадельфии
По меньшей мере четыре человека пострадали в результате стрельбы в Филадельфии штата Пенсильвания (США). Об этом 17 августа написал Telegram-канал Police frequency.
Отмечается, что стрельба произошла по адресу 2900 Bonsall в 39-м округе.
Других подробностей инцидента не приводится.
О тяжести ранений пострадавших также не уточняется.
Ранее, 15 августа, сообщалось, что три посетителя парка развлечений Six Great America flags в городе Герни (штат Иллинойс) пострадали в результате стрельбы. Выстрел производился из находившегося на стоянке автомобиля.
До этого, 24 июля, сообщалось, что двое раненых в результате стрельбы в общественном парке Пек в Лос-Анджелесе скончались в больнице.