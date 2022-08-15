В США три человека пострадали из-за стрельбы у парка развлечений
Три посетителя парка развлечений Six Great America flags в городе Герни (штат Иллинойс, США) пострадали в результате стрельбы, сообщила пресс-служба парка в Twitter в понедельник, 15 августа.
«Три человека получили ранения после выстрелов из находившегося на стоянке автомобиля, который затем скрылся с места происшествия. Посетители парка были эвакуированы», — говорится в сообщении.
Двух человек доставили в больницу.
Местная полиция проводит расследование.
9 июля телеканал Fox News заявил о гибели трех человек в результате стрельбы на территории компании Columbia Machine в Смитсбурге (штат Мэриленд, США). О причинах происшествия не сообщалось.