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В США три человека пострадали из-за стрельбы у парка развлечений

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Фото: REUTERS/Jack
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Три посетителя парка развлечений Six Great America flags в городе Герни (штат Иллинойс, США) пострадали в результате стрельбы, сообщила пресс-служба парка в Twitter в понедельник, 15 августа.

«Три человека получили ранения после выстрелов из находившегося на стоянке автомобиля, который затем скрылся с места происшествия. Посетители парка были эвакуированы», — говорится в сообщении.

Двух человек доставили в больницу.

Местная полиция проводит расследование.

9 июля телеканал Fox News заявил о гибели трех человек в результате стрельбы на территории компании Columbia Machine в Смитсбурге (штат Мэриленд, США). О причинах происшествия не сообщалось.

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