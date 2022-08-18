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Мать отравившегося в лагере «Юнга» ребенка рассказала о произошедшем

Мать отравившегося ребенка в лагере «Юнга» во Владивостоке рассказала о произошедшем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Отравившиеся в лагере «Юнга» во Владивостоке дети жаловались на высокую температуру. Об этом рассказала «Известиям» мать одного из пострадавших несовершеннолетних.

«Ребенок позвонил, сказал, что отравился. Вечером была температура, боли. Уже на следующий день он позвонил и сказал, что их отвезут в больницу», — отметила женщина.

При этом мама ребенка не стала высказывать предположений, чем могли отравиться отдыхающие дети.

О массовом отравлении в детском лагере стало известно 18 августа. Прокуратура сообщила о 24 случаях отравления среди детей, все пострадавшие были госпитализированы.

Также отмечалось, что к проверке приступили сотрудники Роспотребнадзора. Они уже отобрали пробы воды, продуктов и смывы с объектов внешней среды. Помещения пищеблока были оперативно обработаны, поскольку всего в лагере остаются отдыхать 237 детей.

В настоящее время Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту отравления по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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