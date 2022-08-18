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Более 20 детей отравились в лагере «Юнга» во Владивостоке

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Дети, отдыхавшие в лагере «Юнга» во Владивостоке, госпитализированы с симптомами пищевого отравления. Об этом в четверг, 18 августа, сообщила прокуратура Приморья в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, накануне во владивостокскую клиническую больницу №2 были госпитализированы 24 ребенка. Всего в лагере отдыхал 261 несовершеннолетний.

Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку. Отобраны пробы воды, продуктов и смывы с объектов внешней среды, а также обработаны помещения пищеблока.

Прокуратура в ходе проверки даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних при организации отдыха детей, в том числе соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

По факту случившегося организована доследственная проверка, ход которой контролирует надзорное ведомство.

Ранее, 16 августа, число детей, отравившихся в нижегородском лагере «Восток», увеличилось до 30. Предположительной причиной недомогания могла стать энтеровирусная инфекция, распространению которой способствовали выявленные в лагере нарушения санитарного законодательства.

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