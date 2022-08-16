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Число отравившихся детей в нижегородском лагере увеличилось до 30

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Количество отравившихся детей в лагере в Нижегородской области выросло до 30. Предположительной причиной недомогания могла стать энтеровирусная инфекция, распространению которой способствовали выявленные в лагере нарушения санитарного законодательства, сообщили в понедельник, 15 августа, журналистам в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что на данный момент поступило порядка 30 экстренных извещений с подозрением на энтеровирусную инфекцию. В настоящий момент все заболевшие дети изолированы. Ведомство проводит проверку. Отобраны пробы воды, продуктов и смывы с объектов внешней среды.

«В ходе расследования выявлены нарушения санитарного законодательства, которые могли способствовать распространению инфекции», — сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор установил, что в лагере «Восток» уборка и дезинфекция санитарных узлов и спальных помещений проведена неудовлетворительно, дезинфицирующие средства используются с заниженной концентрацией, не проводится смена постельного белья, отсутствует мыло и туалетная бумага в санитарных узлах, а также несвоевременно выявляются и изолируются заболевшие.

По данным ведомства, материалы расследования будут переданы в органы прокуратуры.

Ранее в этот день более 20 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Восток» в Семеновском районе Нижегородской области, обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Региональное управление Роспотребнадзора приостановило работу учреждения с 16 августа и начало проверку. Также проверку инициировали нижегородское СУ СК России и прокуратура региона.

4 августа сообщили о предположительном отравлении 30 детей в летнем лагере «Еланчик» в Челябинские. Ведется расследование.

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