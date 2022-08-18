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СК возбудил дело после отравления 24 детей в лагере во Владивостоке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту отравления 24 детей в детском лагере «Юнга» во Владивостоке. Об этом в четверг, 18 августа, сообщается на сайте СУ СК по Приморскому краю.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи совместно со специалистами Роспотребнадзора проводят проверку. Отобраны пробы воды, продуктов и смывы с объектов внешней среды, а также обработаны помещения пищеблока.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в этот день региональная прокуратура сообщила, что 24 ребенка, которые отдыхали в лагере «Юнга», были госпитализированы с симптомами пищевого отравления. Всего в лагере отдыхал 261 несовершеннолетний.

Прокуратура в ходе проверки даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних при организации отдыха детей, в том числе соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

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