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Генпрокуратура вскрыла хищения почти 1 млрд рублей из средств на нацпроекты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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406 уголовных дел о хищении более 900 млн рублей в рамках реализации нацпроектов возбуждено по материалам прокуроров в 77 регионах страны, сообщили «Известиям» в Генпрокуратуре РФ.

Кроме того, вместе с Росфинмониторингом ведомству удалось предотвратить хищение еще более 298,1 млн рублей и выявить сговор участников торговых процедур на сумму 414,3 млн рублей.

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Речь о бюджетных средствах, выделенных на такие нацпроекты, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Образование», «Экология» и ряд других.

Помимо этого прокуроры направили в суды гражданские иски еще на 500 млн рублей.

«Внесено 15 тыс. представлений, в суды направлено 5 тыс. заявлений на сумму почти 500 млн рублей. По итогам рассмотрения актов реагирования 10,5 тыс. лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности», — рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Всего при реализации нацпроектов за полгода выявлено более 40 тыс. нарушений закона. Вмешательство прокуроров позволило завершить ремонт, строительство и ввести в эксплуатацию более 60 школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов и других социальных объектов в регионах. В Амурской и Владимирской областях гражданам приобрели необходимые дорогостоящие лекарства.

Среди других проблем, которые удалось решить только с помощью надзорного ведомства, — переселение из аварийных домов, восстановление прав семей на господдержку в связи с рождением детей.

Всего к началу августа этого года мероприятия нацпроектов исполнены на 42,9%, отметили в Генпрокуратуре со ссылкой на данные Казначейства России.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Неотвратимость показаний: из средств на нацпроекты похитили почти 1 млрд рублей

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