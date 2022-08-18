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Россияне активно едут в Белоруссию за товарами ушедших из РФ брендов

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Фото: Global Look Press/CÃ©Zaro De Luca
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Летом 2022 года отмечается лавинообразный рост спроса на поездки в Белоруссию. С начала июня россияне купили в три раза больше авиабилетов в эту страну, чем в тот же период 2021 года, рассказали «Известиям» в туристическом сервисе «Туту.ру». Почти в полтора раза выросло и число проданных билетов на поезда.

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При этом средняя цена авиабилета в Минск снизилась за год с 21,8 тыс. до 13,2 тыс. рублей — примерно на 40%, а билеты на поезд подешевели на 17% — до 2,7 тыс. рублей, отметили в сервисе.

Одной из причин ажиотажного спроса на поездки в Минск стала возможность купить товары покинувших Россию брендов, причем по привлекательным ценам. В частности, одежда компании Inditex, в которую входят Zara, Massimo Dutti, а также ориентированные на молодежь Bershka, Stradivarius и Pull and Bear, продается в Белоруссии в среднем на 20–30% дешевле, чем до закрытия магазинов в РФ, выяснили «Известия».

Сейчас на официальном сайте Zara одно и то же летнее платье можно найти за 299 белорусских и 9 тыс. российских рублей. Курс на 17 августа составляет примерно 24 рубля за один белорусский рубль. Таким образом, в Белоруссии вещь можно купить на 1,8 тыс. рублей, или 20% дешевле, чем она стоила бы в России.

Еще один пример: пижама Oysho на российском сайте стоит 6,6 тыс. рублей, а на белорусском — 185 рублей, то есть около 4,5 тыс. российских. Экономия составляет 2,1 тыс. рублей или 32%.

В Минске продолжают работать магазины спортивной одежды и обуви Nike и Adidas, популярной у россиян шведской сети H&M, широко представлена техника Apple, ASUS, Lenovo, Panasonic.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На крыльях — к любви: почему вырос спрос на шоп-туры в Белоруссию

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