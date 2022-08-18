Певица Монеточка впервые стала мамой

Российская певица Лиза Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) впервые стала мамой. Об этом в среду, 17 августа, сообщает Super.ru.

Отмечается, что она родила дочь.

Ранее в среду Монеточка сообщила своим подписчикам, что поехала в роддом.

«Мы поехали в роддом! Счастливо оставаться, лузеры!» — шутливо написала она в своем Telegram-канале.

Позднее певица поблагодарила подписчиков за поддержку.

В январе сообщалось, что Монеточка продаст свою новую квартиру в Москве из-за раскрытия ее адреса в средствах массовой информации.

Исполнительница напомнила, что не раз в социальных сетях рассказывала о ремонте и показывала внутреннее убранство жилища, но скрывала точное местоположение, потому как не хотела, чтобы в ее дом приходили преследователи.

Монеточка отметила, что именно из-за таких публикаций звезды становятся закрытыми и прячут свои семьи.