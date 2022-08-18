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Воздушный шар с людьми упал около жилого дома под Петербургом

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Фото: vk.com/spb_today
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В Ленинградской области воздушный шар приземлился в непосредственной близости от частного жилого дома. Инцидент произошел в товариществе «Южная дача».

Как рассказала «Известиям» председатель товарищества Светлана Крузе, корзина с людьми приземлилась рядом с домом, а сам шар лег на крышу строения.

«Спокойно шар сел, люди вышли», — отметила Крузе.

На место происшествия председатель поселка вызывала полицию и скорую. По имеющимся данным, пострадавших при приземлении шара нет.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что в египетском Луксоре в результате падения воздушного шара пострадали двое туристов. ЧП произошло, когда несколько аэростатов взлетали одновременно для осмотра с высоты древнеегипетских памятников.

В ноябре прошлого года похожий случай произошел в Мексике. Воздушный шар рухнул из-за неисправности, девять человек получили переломы и ушибы.

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