Воздушный шар с людьми упал около жилого дома под Петербургом
В Ленинградской области воздушный шар приземлился в непосредственной близости от частного жилого дома. Инцидент произошел в товариществе «Южная дача».
Как рассказала «Известиям» председатель товарищества Светлана Крузе, корзина с людьми приземлилась рядом с домом, а сам шар лег на крышу строения.
«Спокойно шар сел, люди вышли», — отметила Крузе.
На место происшествия председатель поселка вызывала полицию и скорую. По имеющимся данным, пострадавших при приземлении шара нет.
Ранее, 18 июля, сообщалось, что в египетском Луксоре в результате падения воздушного шара пострадали двое туристов. ЧП произошло, когда несколько аэростатов взлетали одновременно для осмотра с высоты древнеегипетских памятников.
В ноябре прошлого года похожий случай произошел в Мексике. Воздушный шар рухнул из-за неисправности, девять человек получили переломы и ушибы.