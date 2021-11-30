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В Мексике при падении воздушного шара пострадали девять человек

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Девять человек получили переломы и ушибы после того, как воздушный шар компании-оператора Volare из-за неисправности рухнул вблизи археологической зоны Теотиуакан в Мексике. Происшествие случилось около полудня 29 ноября, сообщил портал DiarioDeChiapas.

Согласно сообщениям полиции, оператор компании Volare не смог управлять аппаратом после обнаружения предполагаемой неисправности, когда группа находилась на высоте нескольких метров. Он пытался удержать воздушный шар, но он рухнул на землю.

В результате аварии пострадали четверо мужчин и пять женщин. Все они госпитализированы.

От 67-летней пострадавшей поступили жалобы на боли в шее, у 39-летней — боли в правой ключице, у 67-летнего мужчины ушиб и перелом ноги, у 64-летнего мужчины возможный перелом ключицы, у 31-летнего мужчины открытый перелом. Все пострадавшие идентифицированы, им оказывают медицинскую помощь.

Полуразрушенный воздушный шар передан в прокуратуру. Компания-оператор пока не сообщила о причине крушения.

В конце сентября воздушный шар с людьми упал в море в Сочи. На нем летели три человека. Инцидент произошел в парке «Солох-аул». В региональном МЧС уточнили, что воздушный шар сорвался с фиксирующего троса.

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