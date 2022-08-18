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В расчет инфляции могут включить стоимость жилищных услуг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Росстат разместил на сайте госзакупок тендер на проведение исследования о включении в расчет инфляции стоимости жилищных услуг. В службе «Известиям» подтвердили, что изучают своевременность включения нового показателя в расчет индекса потребительских цен.

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Исполнителем стал РЭУ имени Г.В. Плеханова. Стоимость контракта составила 2,7 млн рублей.

Там отметили, что речь идет о вмененной ренте — стоимости жилищных услуг по содержанию недвижимости ее владельцами.

«Это позволит оценить своевременность и актуальность включения в расчет ИПЦ стоимости жилищных услуг по содержанию недвижимости ее владельцами. Речь идет о так называемой вмененной ренте», — заявили в Росстате.

Опрошенные «Известиями» эксперты указали, что за счет включения в расчет ИПЦ нового показателя общий темп роста цен может сократиться.

По результатам исследования будет рассмотрена возможность учета в инфляции вмененной арендной платы в 2023-2024 годах, добавили в Росстате.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вмененный подход: в расчет инфляции могут включить расходы на жилье

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