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Два человека погибли и один пострадал в ДТП под Новгородом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Новгородской области в результате ДТП погибли два человека погибли, еще один пострадал. Об этом в среду, 17 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД региона.

В ведомстве сообщили, что мужчина, управляющий Renault Logan, двигался со стороны поселка Демянск в сторону деревни Яжелбицы. По неустановленной причине, водитель совершил съезд в кювет и врезался в дерево. Впоследствии произошло возгорание автомобиля.

В результате ДТП водитель и пассажир погибли на месте, еще один пассажир с телесными повреждениями доставлен в Старорусскую ЦРБ.

Авария произошла вечером, 17 августа, на 371-м км трассы Устюжна — Крестцы — Яжелбицы — Великие Луки — Невель.

По факту случившегося организована проверка.

Ранее в этот же день легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Ростовской области. 37-летний водитель скончался на месте.

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