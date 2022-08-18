Два человека погибли и один пострадал в ДТП под Новгородом
В Новгородской области в результате ДТП погибли два человека погибли, еще один пострадал. Об этом в среду, 17 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД региона.
В ведомстве сообщили, что мужчина, управляющий Renault Logan, двигался со стороны поселка Демянск в сторону деревни Яжелбицы. По неустановленной причине, водитель совершил съезд в кювет и врезался в дерево. Впоследствии произошло возгорание автомобиля.
В результате ДТП водитель и пассажир погибли на месте, еще один пассажир с телесными повреждениями доставлен в Старорусскую ЦРБ.
Авария произошла вечером, 17 августа, на 371-м км трассы Устюжна — Крестцы — Яжелбицы — Великие Луки — Невель.
По факту случившегося организована проверка.
Ранее в этот же день легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Ростовской области. 37-летний водитель скончался на месте.