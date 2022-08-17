Водитель погиб в ДТП с грузовиком в Ростовской области
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком «КамАЗ» на трассе в Ростовской области. 37-летний водитель иномарки скончался на месте.
Авария произошла рано утром 17 августа на трассе М-4 «Дон». 37-летний водитель автомобиля Ford Focus ехал из Нижнего Новгорода в Краснодар и на территории Каменского района не выдержал безопасную дистанцию с ехавшим в попутном направлении грузовиком. Об этом сообщает RostovGazeta.
У автомобиля значительно повреждена передняя часть. Водитель погиб на месте. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.
16 августа в Самарской области грузовой автомобиль Iveco столкнулся с легковушкой Suzuki. Водитель и пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте.