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Краболовный сезон в Мурманской области продлят

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В Мурманской области стартовал сезон любительского лова камчатского краба. Он продлится до 31 декабря. Объем квоты составляет 100 т.

В Росрыболовстве, как пишет ИА «Би-порт», сейчас прорабатывается вопрос об увеличении срока сезона по вылову камчатского краба. Также могут увеличить количество особей на одну путевку и изменить размеры орудия вылова. Перечень соответствующих поправок уже подготовлен.

Агентство напоминает, что ловить краба разрешено лишь на пяти участках — в губе Долгая щель (бухта Малонемецкая Западная), губе Териберской-1, губе Териберской-2, на мысе Ярнышном и в Святоносском заливе – 2. Стоимость путевок не изменилась и варьируется от 800 рублей до 1,5 тыс. рублей. Некоторые компании предоставляют туры «под ключ» — так называемые крабовые сафари.

15 августа сообщалось, что в Мурманской области задержали браконьеров, которые перевозили незаконно добытых камчатских крабов. По предварительным данным, ущерб от их действий превысил 8 млн рублей. Всего изъято 144 комплекта конечностей и 98 брикетов с мясом краба весом свыше 345 кг.

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