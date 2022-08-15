Браконьеры выловили крабов на 8 млн рублей в Баренцевом море

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Западному арктическому району остановили северян, которые транспортировали незаконно добытых камчатских крабов. По предварительным данным, ущерб от действий браконьеров превысил 8 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, подозреваемые везли незаконно добытые ресурсы от побережья Кольского залива Баренцева моря к месту переработки и хранения в Оленегорске (Мурманская область). Всего изъято 144 комплекта конечностей и 98 брикетов с мясом краба весом свыше 345 кг. Об этом пишет ИА «Би-порт».

По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце июля на Камчатке были задержаны шесть браконьеров, которые незаконно добыли свыше 800 кг лосося. Ущерб от незаконных действий превысил 2,5 млн рублей.