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Полицейские на Камчатке задержали браконьеров с более чем 800 кг лосося

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Фото: Управление МВД РФ по Камчатскому краю
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На Камчатке были задержаны шесть браконьеров, которые незаконно добыли более 800 кг лосося. Об этом во вторник, 26 июля, рассказало информационное агентство «Камчатка» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Камчатскому краю.

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«Браконьеры, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществляли добычу лосося, преимущественно нерки, с использованием двух лодок с руль-моторами и жилковых сетей», — приводит издание сообщение ведомства.

Отмечается, что ущерб от незаконных действий подозреваемых превысил 2,5 млн рублей. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело.

12 мая в регионе вынесли обвинительный приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в браконьерстве. Мужчины признаны виновными, каждому назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком 2 года и 3 месяца. Также удовлетворен гражданский иск прокуратуры в интереса Российской Федерации о возмещении ущерба в размере 2,5 млн рублей.

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