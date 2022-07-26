Полицейские на Камчатке задержали браконьеров с более чем 800 кг лосося
На Камчатке были задержаны шесть браконьеров, которые незаконно добыли более 800 кг лосося. Об этом во вторник, 26 июля, рассказало информационное агентство «Камчатка» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Камчатскому краю.
«Браконьеры, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществляли добычу лосося, преимущественно нерки, с использованием двух лодок с руль-моторами и жилковых сетей», — приводит издание сообщение ведомства.
Отмечается, что ущерб от незаконных действий подозреваемых превысил 2,5 млн рублей. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело.
12 мая в регионе вынесли обвинительный приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в браконьерстве. Мужчины признаны виновными, каждому назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком 2 года и 3 месяца. Также удовлетворен гражданский иск прокуратуры в интереса Российской Федерации о возмещении ущерба в размере 2,5 млн рублей.