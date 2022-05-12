Двоих жителей Камчатки осудили за незаконный вылов горбуши

В Камчатском крае вынесен приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в браконьерстве. С мужчин будет взыскан ущерб в размере 2,5 млн рублей.

По данным следствия, жители села Хаилино 25 и 46 лет в июле 2021 года выловили в реке Вывенка 418 особей горбуши. Во время рыбалки браконьеры использовали невод и моторную лодку. Мужчинам удалось изготовить 56 кг соленой икры, пишет ИА KamchatkaMedia.

Уголовное дело было возбуждено по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов в местах нереста. Мужчины признаны виновными, каждому назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком 2 года и 3 месяца. Также удовлетворен гражданский иск прокуратуры в интереса Российской Федерации о возмещении ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.