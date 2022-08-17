Температурный рекорд побит в Псковской области

В Пскове 16 августа был зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха. Столбики термометров поднялись до отметки +31,2 градуса. Предыдущий максимум составлял +30,3 градуса. Его регистрировали 16 лет назад, в 2007 году.

Вплоть до 18 августа на большей части территории Псковской области прогнозируется IV класс пожарной опасности. Местами возможно повышение до V класса пожарной опасности, пишет ИА FlashNord.

По данным регионального управления МЧС, высокий класс пожароопасности уже отмечается в Опочецком, Стругокрасненском и Дновском районах. На остальной территории Псковской области действует средняя пожароопасность.

17 августа специалисты Роспотребнадзора усилили контроль за состоянием атмосферного воздуха в Москве из-за поступивших сообщений о запахе гари в южных, юго-западных и западных районах столицы. Ранее в этот же день Рослесхоз объяснил причину задымления на юге и юго-востоке Москвы. По данным ведомства, оно пришло с территории локализованного пожара в Рязанской области.