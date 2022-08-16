Высокая пожарная опасность ожидается в Псковской области

Высокий класс пожарной опасности зарегистрирован в трех районах Псковской области. Риск возгораний увеличился в связи с наступлением жары.

По данным регионального управления МЧС, высокий класс пожароопасности уже отмечается в Опочецком, Стругокрасненском и Дновском районах. На остальной территории Псковской области действует средняя пожароопасность. С 16 по 18 августа повышение риска возгораний прогнозируется на большей части территории региона, пишет Псковская лента новостей.

Местных жителей и туристов просят не разжигать костры на природе, особенно в местах с подсохшей травой и листвой, а также под кронами деревьев. Также нельзя бросать на землю непотушенные окурки и спички.

Ранее сообщалось, что до 18 августа высокую пожароопасность прогнозируют в Рязанской области. Температура воздуха в дневные часы в регионе будет подниматься до +32 градусов.