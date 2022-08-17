General Motors отзывает полмиллиона моделей из-за ремней безопасности

В США почти полмиллиона моделей General Motors отправят на ремонт из-за ремней безопасности. Неисправные ремни третьего ряда обнаружили у внедорожников Cadillac Escalade, GMC Yukon, Chevrolet Suburban и Tahoe. Об этом 17 августа сообщило издание Motor.

В США объявлен масштабный отзыв внедорожников General Motors. Всё дело в том, что поставщик ремней безопасности из Мексики нарушил производственный процесс, в результате чего на Cadillac Escalade, GMC Yukon, Chevrolet Suburban и Tahoe 2021 и 2022 модельных годов могут быть установлены дефектные ремни третьего ряда.

Операторы мексиканского завода-поставщика ремней безопасности «не соблюдали должным образом производственные процессы и непреднамеренно пропустили этап формирования заклепок».

Речь идет о машинах, произведенных с 11 ноября 2019 года по 27 мая 2022 года.

В сервисные центры по отзывной компании направят 484 155 экземпляров Cadillac Escalade, GMC Yukon, Chevrolet Suburban и Tahoe. Специалисты проверят крепления ремней безопасности третьего ряда и, при необходимости, заменят их на новые.

Издание напомнило, что для GM это не первый крупный отзыв за последние месяцы. В апреле 2022 года компания отозвала 11 158 экземпляров Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe из-за возможной некорректной работы подушек безопасности автомобилей. Отзыву подлежат автомобили, проданные на российском рынке в период с 2007 по 2014 годы.

19 апреля автоконцерн General Motors сообщил, что окончательно уходит из России. Дилеров уведомили о прекращении поставок автомобилей и запчастей, также GM уволил сотрудников российского офиса.