Вылетевший из Петербурга в Екатеринбург самолет вернулся в Пулково

Самолет, вылетевший в Екатеринбург из Санкт-Петербурга, вернулся в аэропорт Пулково из-за технических проблем. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

«Сегодня, 17 августа, в 14:19 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолет авиакомпании «Россия», вылетевший ранее в Екатеринбург», — заявили «РИА Новости» в пресс-службе.

Отмечается, что на борту воздушного судна находились 89 пассажиров.

Ранее в этот день стало известно, что воздушное судно почти полтора часа кружит над Ладожским озером и собирается вернуться в аэропорт вылета по технической причине. Командир судна сообщил наземным службам о некорректной работе датчика механизации крыла, в связи с этим было принято решение о возврате самолета.

Сообщалось, что пассажиры будут отправлены в Екатеринбург резервным судном, которое уже готово к вылету.