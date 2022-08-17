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Житель Татарстана умер после похода к стоматологу

В Татарстане мужчина впал в кому и умер после удаления двух зубов
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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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После удаления двух зубов житель Татарстана впал в кому, а спустя некоторое время скончался, сообщил телеканал НТР 24 в среду, 17 августа.

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В начале марта мужчина приехал в свой родной город Нижнекамск, где посетил стоматолога. После удаления зубов у мужчины опухла щека. Он обратился в больницу, будучи уже в Казани, где ему сделали операцию. Однако во время нее у пациента остановилось сердце.

Мужчина был введен в медикаментозную кому и подключен к ИВЛ.

После выхода из комы и лечения пациент оставался в вегетативном состоянии: не разговаривал и ел через трубку. В таком состоянии в начале июня молодого человека выписали. В ночь на 17 августа он скончался.

В ноябре 2021 года сообщалось о смерти 46-летней жительницы Тюмени после проведения косметологических процедур на дому. Следователи установили, что 52-летняя косметолог не имела необходимого медицинского образования и лицензии на осуществление данных услуг.

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