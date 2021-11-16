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Жительница Тюмени умерла после процедуры у косметолога

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В Тюмени женщина скончалась после посещения косметолога на дому. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Тюменской области в понедельник, 15 ноября.

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По данным следствия, 29 сентября 52-летняя косметолог провела на дому косметические процедуры 46-летней жительнице Тюмени, после которых та умерла, пишет RT. Следователи установили, что косметолог не имела необходимого медицинского образования и лицензии на осуществление косметологических услуг, сообщает телеканал «360».

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, пишет REGNUM.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, пишет «КП-Тюмень».

В августе врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова назвала самую опасную процедуру для лица на дому. По ее словам, это пилинг, после которого часто на коже появляются ожоги. Дерматолог отметила, что проблемы могут возникать не только при неправильном приготовлении средства, но и после удачного пилинга. В таком случае верхний слой кожи сходит, появляются корочки, и эти корочки люди начинают сдирать.

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