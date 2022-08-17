Три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе в Карелии
В Лахденпохском районе Карелии при опрокидывании авто в кювет пострадали три человека. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
Авария произошла вечером 16 августа на 215-м км трассы А-121 «Сортавала». По предварительным данным, 40-летний водитель Renault Sandero не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части в кювет и опрокинулась.
Как уточняет ИА «Карелinform», в результате ДТП пострадали водитель и двое его пассажиров в возрасте 24 и 40 лет. Мужчины получили различные травмы, о степени тяжести их состояния не сообщается.
По факту случившегося организована проверка.
В тот же день 22-летний водитель Toyota Wish не справился с управлением на федеральной трассе «Колыма» в Якутии. В результате опрокидывания авто погибли два человека.