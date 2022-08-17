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Два человека погибли и один пострадал при опрокидывании авто в Якутии

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В Якутии в результате опрокидывания легковушки на федеральной трассе «Колыма» погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщает республиканское УГИБДД МВД России.

Авария произошла вечером 16 августа на 138-м км дороги. По предварительным данным, 22-летний водитель Toyota Wish потерял управление, машина вылетела с дороги и опрокинулась, пишет ИА YakutiaMedia.

На месте ДТП погибли 51-летний мужчина и 23-летняя девушка. Еще один пассажир был госпитализирован в местную больницу. Сам автомобилист не пострадал.

Как отмечает ИА SakhaNews, в момент аварии все находившиеся в машине люди не были пристегнуты ремнями безопасности. Также выяснилось, что водитель получил удостоверение на право управления транспортом два месяца назад.

По факту случившегося проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

Вечером 15 августа легковой автомобиль под управлением 21-летнего мужчины врезался в дерево в Авиастроительном районе Казани. Два человека погибли, еще двое получили травмы.

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