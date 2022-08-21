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Опубликована программа мероприятий на День Государственного флага в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В День Государственного флага России, 22 августа, в Москве пройдут торжественные мероприятия. Кульминацией праздника станет концерт на Поклонной горе — на сцену выйдут известные артисты и музыкальные коллективы. Посетить тематические мероприятия можно будет и во многих других точках столицы.

Программа мероприятий на Поклонной горе в День Государственного флага – 2022

В 12:00 у Музея Победы пройдет особое представление. Сотни людей развернут перед зданием российский триколор площадью в тысячу квадратных метров.

К участию в мероприятии приглашены представители волонтерских и молодежных организаций, а также военных образовательных учреждений. Присоединиться к ним может также любой желающий, оставив заявку через платформу «Добро.ру».

Начало концерта запланировано на 17:00. Выступать перед москвичами и гостями города будут Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, а также группы «Чайф», «Калинов мост», «7Б», «Земляне», «Сурганова и оркестр», «25/17», «Серьга», Uma2rman и др.

Программа «Москино» на День Государственного флага – 2022

Кинотеатр «Москино Сокольники» совместно с Российским движением школьников проведет в праздничную дату мероприятие «День флага с РДШ и Москино».

Приглашенный гость — преподаватель истории, кандидат исторических наук Станислав Аманов прочитает тематическую лекцию, благодаря которой слушатели смогут совершить экскурс в историю государственного символа РФ. На экране кинотеатра будет показан документальный фильм о Петре I «…На троне вечный был работник».

Праздничную программу на 22 августа также подготовят парки культуры и отдыха, библиотеки, культурные центры и музеи. Жители столицы смогут посетить музыкальные, спортивные и развлекательные мероприятия.

День Государственного флага России – 2022: история праздника

Празднование Дня флага России учредил указом президент РФ Борис Ельцин от 20 августа 1994 года. Дата 22 августа была выбрана неслучайно — именно в этот день в 1991 году привычный триколор стал официальным национальным флагом страны и был поднят над Белым домом в Москве.

Первый же задокументированный случай использования бело-сине-красного флага относится к XVII веку, когда стяг был поднят на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1667–1669 годах на Дединовской верфи. На знамени изображены три равновеликие горизонтальные полосы: верхняя — белая, средняя — синяя и нижняя — красная.

Ранее на этой неделе сообщалось, когда в этом году пройдет День города Москвы и как принято отмечать этот праздник. Другие летние знаменательные даты собраны в календаре «Известий».

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