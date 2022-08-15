Когда День города Москвы в 2022 году

День города Москвы отмечается во вторые выходные первого осеннего месяца, в 2022 году — 10 и 11 сентября, в субботу и воскресенье соответственно.

Столица Российской Федерации отметит юбилей — 875-летие.

Первое упоминание о Москве встречается в летописи XII века. На основании этого и была зафиксирована дата образования населенного пункта — 1147 год.

В тот период Киевская Русь распадалась на княжества. Князь ростово-суздальский Юрий Долгорукий начал активно строить города и заселять их.

На Боровицком холме, известном также как Кремлевским холм — нынешний Тверской район, — находилось несколько сел, которые он объединил. Своим названием город обязан Москве-реке.

Столицей РСФСР и одновременно СССР Москва стала 12 марта 1918 года по решению советского правительства.

Сегодня Москва — мировой мегаполис. По данным мэра Сергея Собянина, за последние десять лет население столицы увеличилось на полтора миллиона и в январе 2022 года приблизилось к 13 млн.

День города давно стал общенациональным праздником. В столицу съезжаются жители из разных уголков страны, чтобы вместе отпраздновать день рождения Москвы и хорошо провести время.

В 2022 году, по словам Собянина, празднества тоже будут. Детальная программа мероприятий будет опубликована на сайте «Известия».

Подробнее узнать об основании Москвы можно в материале «Известий».