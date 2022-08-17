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Dodge представит в 2023 году новый внедорожник Hornet

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Фото: Dodge
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В компании Dodge объявили, что в 2023 году марка покажет гибридный субкомпактный внедорожник. Модель Hornet будет построена на платформе Alfa Romeo Tonale. Об этом 17 августа сообщил журнал Сar and driver.

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По мнению специалистов, кроссовер Dodge Hornet начнет новую эру бренда. Hornet GT, начальная модель, будет оснащена двухлитровым мотором мощность 268 л.с. Двигатель будет работать с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. По оценкам компании, версия GT будет разгоняться с нуля до 96 км/ч за 6,5 секунды, а максимальная скорость составит 225 км/ч.

Следующей станет гибридная модель, Hornet R/T. Сочетание бензинового мотора объемом 1,3 л, шестиступенчатого автомата и электромотора мощностью 121 л.с., который установят на задней оси.

Суммарная мощность силовой установки составит 288 л.с. Хотя его максимальная скорость ограничена 205 км/ч, машина должна быть быстрее, чем ее негибридный аналог.

По дизайну у Dodge будет форма решетки радиатора в духе моделей с бензиновым V8.

Внутри модель оснащена 12,3-дюймовым цифровым приборным блоком и 10,3-дюймовым информационно-развлекательным дисплеем с программным обеспечением Uconnect5. Среди множества стандартных функций системы — беспроводная связь Apple CarPlay и Android Auto.

Все Hornets стандартно будут оснащены технологиями помощи водителю, такими как автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон и помощь в удержании полосы движения.

Ожидается, что Dodge Hornet GT в 2023 году будет стоить от $29 995 (примерно 1 816 947 рублей.).

16 августа глава бренда Dodge Тим Кунискис сообщил, что марка закончит бензиновую эру семью версиями моделей Charger и Challenger. В машинах будут только бензиновые шести- и восьмицилиндровые моторы, что является возвратом к детройтским маслкарам фирмы образца 1960–1970-х годов.

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