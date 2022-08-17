Dodge представит в 2023 году новый внедорожник Hornet

В компании Dodge объявили, что в 2023 году марка покажет гибридный субкомпактный внедорожник. Модель Hornet будет построена на платформе Alfa Romeo Tonale. Об этом 17 августа сообщил журнал Сar and driver.

По мнению специалистов, кроссовер Dodge Hornet начнет новую эру бренда. Hornet GT, начальная модель, будет оснащена двухлитровым мотором мощность 268 л.с. Двигатель будет работать с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. По оценкам компании, версия GT будет разгоняться с нуля до 96 км/ч за 6,5 секунды, а максимальная скорость составит 225 км/ч.

Следующей станет гибридная модель, Hornet R/T. Сочетание бензинового мотора объемом 1,3 л, шестиступенчатого автомата и электромотора мощностью 121 л.с., который установят на задней оси.

Суммарная мощность силовой установки составит 288 л.с. Хотя его максимальная скорость ограничена 205 км/ч, машина должна быть быстрее, чем ее негибридный аналог.

По дизайну у Dodge будет форма решетки радиатора в духе моделей с бензиновым V8.

Внутри модель оснащена 12,3-дюймовым цифровым приборным блоком и 10,3-дюймовым информационно-развлекательным дисплеем с программным обеспечением Uconnect5. Среди множества стандартных функций системы — беспроводная связь Apple CarPlay и Android Auto.

Все Hornets стандартно будут оснащены технологиями помощи водителю, такими как автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон и помощь в удержании полосы движения.

Ожидается, что Dodge Hornet GT в 2023 году будет стоить от $29 995 (примерно 1 816 947 рублей.).

16 августа глава бренда Dodge Тим Кунискис сообщил, что марка закончит бензиновую эру семью версиями моделей Charger и Challenger. В машинах будут только бензиновые шести- и восьмицилиндровые моторы, что является возвратом к детройтским маслкарам фирмы образца 1960–1970-х годов.