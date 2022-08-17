Гимнастка Полстяная отказалась выступать за сборную Латвии

Гимнастка Елизавета Полстяная приняла решение отказаться от выступлений за сборную Латвии по художественной гимнастике. 17 августа стало известно, что спортсменка отправила официальное письмо с этим заявлением в Федерацию гимнастики Латвии (LVF).

Полстяной запретили выступать за Латвию на предстоящем в сентябре чемпионате мира (ЧМ) по художественной гимнастике, и это, по словам гимнастки, повлияло на ее решение отказаться от дальнейших выступлений за сборную.

«Требования, выдвинутые мне Латвийским олимпийским союзом (LOV), и решение Латвийской федерации гимнастики об отстранении меня от соревнований повлияли на мое психологическое состояние. Чтобы прийти в состояние эмоциональной и психологической стабильности, мне нужно время», — отметила спортсменка, слова которой цитирует ТАСС.

Гимнастка подчеркнула также, что из-за разбирательств был нарушен ее тренировочный процесс и она уже не успеет нормально подготовиться к соревнованиям.

В заключение письма Полстяная заявила о том, что не видит далее возможности продолжать спортивную карьеру в Латвии и хочет уехать к семье.

Елизавета Полстяная родилась в Латвии в семье россиян. Спортсменка начала карьеру в России, но в 2018 году получила гражданство Латвии и на соревнованиях стала представлять эту страну.

10 августа сообщалось, что литовских фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко лишили госнаграды за участие в российском шоу. Спортсмены были исключены из списка кавалеров ордена Гедиминаса пятой степени, которой пара была удостоена в 2000 году.