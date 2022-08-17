Сотрудники ДПС применили стрельбу при задержали лихача в Москве

Сотрудники ДПС применили стрельбу при задержании лихача в Москве. По данным «Известий», инцидент произошел ночью 16 августа на Большой Академической улице.

Полицейские заметили нарушавший правила дорожного движения автомобиль Lada Priora во время патрулирования. Водитель проигнорировал требования об остановке, увеличил скорость и попытался скрыться во дворах на улице Клары Цеткин. Затем автомобиль выехал на детскую площадку и проехал в сторону Вокзального переулка по тротуару.

Полицейские несколько раз выстрелили по колесам транспортного средства, после чего автомобиль остановился. Находившиеся внутри мужчины 27 и 24 лет были задержаны.

11 августа в социальных сетях появилось видео, на котором красный Lamborghini Huracan ездит по центру Казани на скорости около 180 км/ч. Позже сотрудники ГИБДД остановили Lamborghini. Автомобиль был без номеров. Кроме того, у водителя не оказалось водительских прав.

В отношении водителя составлены административные материалы по трем статьям КоАП РФ.