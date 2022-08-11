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В Казани нашли устроившего езду на Lamborghini на скорости 180 км/ч лихача

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Фото: vk.com/autotat
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В центре Казани сотрудники ГИБДД остановили Lamborghini Huracan, разъезжавшую без номеров. Об этом сообщили в четверг, 11 августа, в пресс-службе упарвления МВД по Татарстану.

Внимание! Мотор! Поехали!
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Как выяснили сотрудники, у водителя к тому же не оказалось водительских прав.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором красный Lamborghini Huracan ездит по центру Казана на скорости около 180 км в час. По информации местных СМИ, за рулем был криптоблогер.

«Автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД на Большой Красной из-за отсутствия номеров. В отношении водителя составлены административные материалы по трем статьям КоАП РФ», — рассказали «РИА Новости» в МВД.

Отмечается, что, исходя из формулировок статей, у водителя не оказалось водительских прав и других «документов, предусмотренных ПДД».

Максимальная санкция одной только статьи за управление автомобилем без прав — штраф в 30 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 200 часов.

Ранее в тот же день стало известно, что с 25 июля водителей, которые систематически садятся за руль без прав, ожидает уголовная ответственность. Это связано со вступлением в силу ст. 264.3 Уголовного кодекса (УК) РФ. Отмечается, что максимальный срок наказания составляет два год.

Кроме того, подчеркивается, что по данной статье уголовная ответственность последует не только за управление автомобилем без прав, но и другими транспортными средствами.

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