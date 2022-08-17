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Завод в Словакии остановил выпуск алюминия и предложил покупать товар в РФ или КНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Алюминиевый завод Slovalco в Словакии объявил об остановке производства из-за высоких цен на электроэнергию, затраты на которые стали экономически невыгодными для предприятия. Об этом сообщает 17 августа газета Pravda.

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«Мы сожалеем, что более чем 70-летняя традиция производства алюминия в Жиар-над-Гроном (город в Словакии. — Ред.) подошла к концу из-за бездействия правительства», — цитирует газета гендиректора завода Милана Веселего.

Он отметил, что завод является ключевым поставщиком не только для словацких, но и для европейских компаний. После остановки производства Европа будет вынуждена импортировать алюминий из таких стран, как Китай или Россия, указал гендиректор предприятия.

«Решение коснется до 300 прямых сотрудников завода и более 1 тыс. внешних сотрудников в цепочке субподряда, поскольку остановка производства также снизит потребность в закупке услуг у поставщиков в регионе. На данный момент мы концентрируемся на безопасном останове производства», — добавил Веселы, отметив, что завод готовит различные меры поддержки для сотрудников, пострадавших от остановки производства.

Производственные мощности Slovalco обеспечивают ежегодное производство 175 тыс. т алюминия.

10 июня стало известно, что в Великобритании закрылся один из крупнейших заводов страны по производству азотных удобрений Ince из-за высоких цен на энергоносители. По информации газеты The Telegraph, закрытие предприятия может привести к нарушению цепочек поставок продовольствия в Британии.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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