В России запустили кредиты для малого и среднего бизнеса под 3-4,5%

Малые и средние предприятия смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5 и 3% годовых соответственно. Постановление об этом подписал 17 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Средства, полученные по льготной ставке, можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств» — сообщают в пресс-службе правительства.

Приоритет в получении льготных кредитов получат малые и средние предприятия, относящиеся к сфере переработки сельхозпродукции, а также логистики и гостиничного бизнеса.

Срок действия льготной программы составит три года. При этом кредит можно будет взять на срок до 10 лет.

В правительстве ожидают, что до конца 2022 года льготных кредитов будет выдано на сумму около 50 млрд рублей.

8 августа сообщалось, что Сбербанк начнет принимать заявки по новой льготной программе Минэкономразвития по кредитованию инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса. Как сообщает пресс-служба банка, предприятия МСБ смогут получить финансирование под 3,0–4,5% годовых.

В тот же день глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил запустить в тестовом режиме новую программу льготного кредитования МСБ на инвестиционные цели. «Предприятия смогут получить инвестиционный кредит, например, на закупку оборудования или капитальный ремонт производственных помещений, запуск новых производств сроком до 10 лет. При этом льготный период составляет до пяти лет. В течение льготного периода для среднего бизнеса ставка составит 3%, для малого и микробизнеса — 4,5% при действующей ключевой ставке 8%», — отметил министр. Общий объем программы составит до 50 млрд рублей до конца года, оператором выступит Корпорация МСП.